Россияне обстреливают Херсон и все населенные пункты области на правом берегу Днепра — депутат облсовета 29 ноября, 15:06 Город Херсон (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсон из РСЗО и с помощью передвижных минометных групп, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Во время брифинга во вторник, 29 ноября, он сказал, что оккупанты также продолжают обстреливать «абсолютно все населенные пункты, находящиеся вдоль побережья реки Днепр».

Видео дня

Он отметил, что военные России ведут огонь по Херсону не только залповыми системами, они ведут обстрел, учитывая, что расстояние через Днепр незначительное, передвижными мобильными минометными группами. Хлань сообщил, что за последние сутки, 28 ноября, обошлось без жертв и пострадавших.

Враг наносит удары по критической инфраструктуре, в частности были нанесены удары по линии электропередачи, которую уже восстановили, отметил депутат облсовета.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.

27 ноября российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон.