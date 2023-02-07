Российские оккупанты обстреливают Харьков и область, зафиксировано минимум шесть «прилетов» 7 февраля, 23:30 Последствия российского обстрела Харькова, 5 февраля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Во вторник вечером, 7 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Харькову и Харьковской области.

Обновлено в 23:34. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города.

Обновлено в 23:28. По словам Синегубова, были зафиксированы «прилеты» по центральной части города. Предварительно это были С-300, от шести до 10 ракет. Информация по пострадавшим уточняется.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Местные Telegram-каналы сообщают, что по меньшей мере было слышно шесть взрывов в Харькове.

О жертвах или пострадавших не сообщается. Местные власти призывают людей оставаться в укрытиях. В регионе объявлена воздушная тревога.