Россияне обстреливают центр Херсона, где идет эвакуация людей 8 июня, 14:16 В Херсоне продолжается эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские оккупанты в четверг, 8 июня, начали обстреливать подтопленный Херсон, где сейчас продолжается эвакуация людей после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Гатят по прибрежным территориям и центральной части города», — заявил он.



Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал россиян «обычными террористами».



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