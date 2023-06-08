Россияне обстреливают центр Херсона, где идет эвакуация людей

8 июня, 14:16
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В Херсоне продолжается эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В Херсоне продолжается эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские оккупанты в четверг, 8 июня, начали обстреливать подтопленный Херсон, где сейчас продолжается эвакуация людей после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Гатят по прибрежным территориям и центральной части города», — заявил он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал россиян «обычными террористами».

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Редактор: Катерина Денисова
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