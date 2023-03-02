Более 170 «прилетов». Российские оккупанты целый день обстреливали Сумскую области 2 марта, 22:58 Город Сумы (Фото:MstrFlash/Twitter)

В четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 «прилетов».

Об этом сообщает Сумская ОВА.

«В течение дня россияне осуществили обстрелы 10 территориальных громад области. Было зафиксировано 177 „прилетов“ — из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО. Есть разрушения», — говорится в сообщении.

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Так, оккупанты обстреляли:

Середино-Будскую общину из миномета. Было девять « прилетов». В селе Рожковичи в результате обстрела повреждены два частных дома;

прилетов». В селе Рожковичи в результате обстрела повреждены два частных дома; Эсманскую общину из ствольной артиллерии. Зафиксировано четыре « прилета», в результате чего повреждены ЛЭП и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово в результате обстрела РСЗО произошло возгорание жилого дома;

прилета», в результате чего повреждены ЛЭП и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово в результате обстрела РСЗО произошло возгорание жилого дома; Хотинскую общину из САУ. В результате четырех « прилетов» повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в селе Кондратовка;

прилетов» повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в селе Кондратовка; Зноб-Новгородскую общину из ствольной артиллерии ( 10 «прилетов»). Вблизи села Нововасильевка повреждена высоковольтная линия из-за обстрелов;

10 «прилетов»). Вблизи села Нововасильевка повреждена высоковольтная линия из-за обстрелов; Новослободскую общину ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Бояро-Лежачи ( семь « прилетов») повреждены три частных дома.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область.