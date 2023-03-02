Более 170 «прилетов». Российские оккупанты целый день обстреливали Сумскую области
Город Сумы (Фото:MstrFlash/Twitter)
В четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 «прилетов».
Об этом сообщает Сумская ОВА.
«В течение дня россияне осуществили обстрелы 10 территориальных громад области. Было зафиксировано 177 „прилетов“ — из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО. Есть разрушения», — говорится в сообщении.
Так, оккупанты обстреляли:
- Середино-Будскую общину из миномета. Было девять «прилетов». В селе Рожковичи в результате обстрела повреждены два частных дома;
- Эсманскую общину из ствольной артиллерии. Зафиксировано четыре «прилета», в результате чего повреждены ЛЭП и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово в результате обстрела РСЗО произошло возгорание жилого дома;
- Хотинскую общину из САУ. В результате четырех «прилетов» повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в селе Кондратовка;
- Зноб-Новгородскую общину из ствольной артиллерии (10 «прилетов»). Вблизи села Нововасильевка повреждена высоковольтная линия из-за обстрелов;
- Новослободскую общину ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Бояро-Лежачи (семь «прилетов») повреждены три частных дома.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область.