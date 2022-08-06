Ударили по жилым кварталам. Войска РФ ночью обстреляли Днепропетровщину

6 августа, 08:31
Россияне обстреляли жилые кварталы в Никополе (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Россияне обстреляли жилые кварталы в Никополе (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Российские войска в ночь на субботу, 6 августа, обстреляли два района Днепропетровской области, три человека получили ранения.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, после полуночи российская армия обстреляла из Градов Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.

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«Как всегда ударили по жилым кварталам — по людям, которые в это время спали», — написал председатель ОВА в Telegram

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Так, в Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина

По словам Резниченко, в городе повреждены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской общине. В Марьянском перебита линия электропередач. Без света осталась часть села.

Предварительно люди не пострадали.

В других районах области в эту минуту спокойно.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Никополь Валентин Резниченко Днепропетровская область Война России против Украины

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