Ночные взрывы в Днепропетровской области. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники 21 мая, 07:51 ПВО уничтожила все беспилотники над Днепропетровской областью (Фото:Воздушные силы ВСУ)

В Днепре и Днепропетровской области в субботу поздно вечером были слышны взрывы. По последним данным, оккупанты атаковали область беспилотниками, все они были сбиты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

«Ночью враг направил на Днепропетровскую область БПЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования „Восток“ сбили. Блестящая работа!», — говорится в заметке.

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что беспилотники сбили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Отмечается, что остаток ночи в регионе было спокойно — без обстрелов, однако уже на утро россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

«Попали по Мировской общине. Люди целы. Последствия атаки уточняются», — добавил Лысак.