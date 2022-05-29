«Россияне не научились этого делать». Действия оккупантов при штурме Северодонецка неэффективны — ОК Восток 29 мая, 10:01 Цей матеріал також доступний українською В оперативном командовании Восток отметили, что оккупанты не научились штурмовать города (Фото:Handout via REUTERS)

Российские войска в Луганской области пытаются закрепиться в Лимане и вышли на окраины Северодонецка. Однако их действия при штурме неэффективны.



Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативного командования Восток Илько Божко.

«Действия россиян абсолютно неэффективны при штурме городов. Они не научились этого делать, и у них это не будет получаться. Они не могли этого сделать ни на юге нашей страны, нет никаких предпосылок, чтобы говорить об их каких-либо эффективных действиях в Северодонецке», — отметил он.

Видео дня

Божко опроверг слова главы российской Чечни Рамзана Кадырова о якобы взятии под полный контроль Северодонецка.



«Мы уже давно не верим оккупанту, а верим Генштабу», — добавил он.

По данным Генштаба и главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в районе Северодонецка продолжаются тяжелые бои.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.