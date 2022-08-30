Россияне не залетают в зону ПВО Украины уже более трех месяцев — Воздушные силы

30 августа, 18:36
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Российская авиация (Фото:structure.mil.ru)

Российская авиация (Фото:structure.mil.ru)

Российская военная авиация не залетает в зону поражения систем ПВО Украины более трех месяцев.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в первые недели войны оккупанты недооценили боевой дух украинцев и начали «получать за это», в том числе и в воздухе.

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«Именно тогда они изменили тактику. Уже более трех месяцев не залетают в зону поражения нашей противовоздушной обороны», — заявил Игнат.

28 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех украинских летчиков и всех причастных к их работе с Днем авиации.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Российская авиация Война России против Украины ПВО Украины

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