Россияне не смогут взять Бахмут и Северск — Арестович
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В эфире Фейгин live он заявил, что в лучшем случае все закончится в окрестностях этих городов.
«Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это, в лучшем случае, закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет», — отметил он.
12 августа в Генштабе заявили, что украинским военным удалось отразить большинство штурмов российских оккупационных войск по состоянию на 18:00, только на направлении Покровское — Бахмут российским войскам удалось добиться частичных успехов.
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