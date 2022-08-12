Россияне не смогут взять Бахмут и Северск — Арестович 12 августа, 23:55 Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Нынешние темпы продвижения российских войск в Донецкой области не позволят взять Бахмут, Северск и другие города, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин live он заявил, что в лучшем случае все закончится в окрестностях этих городов.

«Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это, в лучшем случае, закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет», — отметил он.

Видео дня

12 августа в Генштабе заявили, что украинским военным удалось отразить большинство штурмов российских оккупационных войск по состоянию на 18:00, только на направлении Покровское — Бахмут российским войскам удалось добиться частичных успехов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.