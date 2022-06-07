«Крах системы управления». Почему российские генералы оказываются на передовой и массово гибнут — объясняет военный эксперт
Михаил Жирохов объясняет большое число погибших российских генералов неэффективностью системы управления в армии страны-агрессора (Фото:Михайло Жирохов via Facebook)
Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ объяснил, почему российские генералы оказываются на передовой и массово гибнут.
«Российская, она же советская система управления войсками, она терпит полный крах. Нет офицеров, которые несут, как правильно сказать, ответственность. Они все безответственны. Поэтому, чтобы поднимать в атаку даже подразделения уровня батальона, нужен аж целый генерал. Но это нужно максимум полковник, а в лучшем случае это делает майор в других армиях. А здесь нужен целый генерал для того, чтобы поднимать войска в атаку», — сказал Жирохов.
Он добавил, что со временем, когда Украина будет получать более действенное оружие и наносить огромные потери, «гибель или ранение любого офицера приведет к тому, что это подразделение будет бросать свой участок фронта и отходить».
«И это уже сейчас работает, а дальше будет работать еще больше на нашу победу и то, что россияне не смогут как минимум наступать», — подчеркнул военный эксперт.
5 июня стало известно, что в Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высокопоставленного российского военачальника — генерал-майора Романа Кутузова.
Кроме Романа Кутузова, в список убитых в Украине российских генералов ранее попали:
- генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (46 лет), командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией, погиб 18 марта 2022 года в районе Чернобаевки Херсонской области;
- генерал-лейтенант Яков Резанцев (48 лет), командующий 49-й общевойсковой армией, погиб 24−25 марта 2022 года в Чернобаевке Херсонской области
- генерал-майор Магомед Тушаев (36 лет), командир 141-го моторизованного полка Национальной гвардии РФ, погиб 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля Киевской области;
- генерал-майор Андрей Суховецкий (47 лет), заместитель командующего 41-й общевойсковой армией, погиб 28 февраля 2022 года в районе Мариуполя Донецкой области;
- генерал-майор Виталий Герасимов (44 года), начальник штаба — первый заместитель командующего 41 общевойсковой армией, убит 7 марта 2022 года под Харьковом;
- генерал-майор Андрей Колесников (45 лет), командующий 29-й общевойсковой армией, убит 11 марта 2022 года;
- генерал-майор Олег Митяев (48 лет), командующий 150-й мотострелковой дивизией, погиб 15 марта 2022 года в районе Мариуполя Донецкой области;
- генерал-майор Владимир Фролов, заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией, погиб 16 апреля 2022 года;
- генерал-майор Андрей Симонов (55 лет), заместитель начальника войск РЭС ВС РФ, убит 29 апреля 2022 года под Изюмом в Харьковской области;
- генерал-майор ВВС в отставке Канамат Боташев (63 года), вероятно наемник ЧВК Вагнера, пилот штурмовика Су-25; по состоянию на 2021 год — заместитель председателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по авиации, заместитель директора аэроклуба в г. Санкт-Петербурге, убит 22 мая 2022 вблизи Попасной Луганской области.
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