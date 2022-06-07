«Крах системы управления». Почему российские генералы оказываются на передовой и массово гибнут — объясняет военный эксперт 7 июня, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Михаил Жирохов объясняет большое число погибших российских генералов неэффективностью системы управления в армии страны-агрессора (Фото:Михайло Жирохов via Facebook)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Радио НВ объяснил, почему российские генералы оказываются на передовой и массово гибнут.

«Российская, она же советская система управления войсками, она терпит полный крах. Нет офицеров, которые несут, как правильно сказать, ответственность. Они все безответственны. Поэтому, чтобы поднимать в атаку даже подразделения уровня батальона, нужен аж целый генерал. Но это нужно максимум полковник, а в лучшем случае это делает майор в других армиях. А здесь нужен целый генерал для того, чтобы поднимать войска в атаку», — сказал Жирохов.

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Он добавил, что со временем, когда Украина будет получать более действенное оружие и наносить огромные потери, «гибель или ранение любого офицера приведет к тому, что это подразделение будет бросать свой участок фронта и отходить».

«И это уже сейчас работает, а дальше будет работать еще больше на нашу победу и то, что россияне не смогут как минимум наступать», — подчеркнул военный эксперт.

5 июня стало известно, что в Луганской области Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного высокопоставленного российского военачальника — генерал-майора Романа Кутузова.

Кроме Романа Кутузова, в список убитых в Украине российских генералов ранее попали:



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