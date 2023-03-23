Россияне не прекращают «больные» штурмы Авдеевки — мэр 23 марта, 19:57 Последствия российских ударов по Авдеевке (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские войска не прекращают «больных» штурмовых действий вокруг Авдеевки, но с окружением города у них пока ничего не выходит, заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В эфире Донбасс.Реалии он подчеркнул, что их действия «не поддаются логике»

«Трудно, очень тяжело, давят они. Ничего пока у них не получается, но не бросают они ни желания, ни всех этих, как говорится, своих больных каких-то штурмовых действий. Они просто не поддаются логике в современном мире — так просто людей класть. „Совок“ у людей у изголовья», — сказал Барабаш, отвечая на вопрос, есть ли угроза окружения Авдеевки войсками РФ.

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Он заявил, что тактика российской армии на Авдеевском направлении — «очень простая, бесхитростная: просто забрасывают биосусором, и все, больше ничего».

«Активность постоянная, но вопрос в том, что это более ровная местность, даже идет немного уклон к этим населенным пунктам от Авдеевки. Потому все простреливается. Там большей частью, кроме лесопосадок, больше не за что держаться. Это как проблема, так и одновременно плюс — как для нас, так и противника», — сказал глава МВА.

По его словам, вокруг Авдеевки много обстрелов.

«Мы сравнялись с Бахмутом уже по многим показателям — антипоказателям, если так можно сказать. В Бахмуте в сутки 200−300 обстрелов, иногда больше — у нас тоже. Количество штурмовых действий, каких-то наступательных операций там 30, иногда 40. Предположим, в позапрошлые сутки если взять, 114 штурмовых действий было в общей сложности по линии фронта, из них 80 с копейками вместе, примерно поровну — Бахмут и Авдеевка», — сказал он.

На вопрос, почему именно сейчас, после Угледара, а не до, Россия переключилась на Авдеевку, Барабаш заметил, что украинские силы «до нуля свели возможность прорыва на Угледаре», и российские силы пытаются штурмовать там, где у них выходит.