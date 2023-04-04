Россияне не готовы к новым наступлениям на Запорожском направлении из-за проблем с логистикой — ВСУ 4 апреля, 17:01 Жителям Каховского района оккупанты запретили выходить на улицу (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ не смогут развернут новое наступление на Запорожском направлении из-за проблем с логистикой.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, если оккупанты растянут наступательные действия по всей линии фронта, тогда «логистики просто не хватит».

Видео дня

«Им уже не хватает логистики на этих направлениях, которые они атакуют, на четырех направлениях, на которых они работают. Если еще добавить Запорожское направление, я думаю, что враг вообще не сможет поставлять ни боеприпасы, ни горючее», — сказал он.

Спикер добавил, что в Мариуполе враг после многочисленных взрывов на складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов начал выводить из Мариуполя технику на тралах и перемещать боеприпасы.

Также, по его данным, оккупанты на Запорожском направлении активно начали минировать территорию, устанавливает так называемые «зубы дракона» и продолжают улучшать свои многочисленные фортификационные сооружения. Кроме того, россияне усиленно укрепляются ближе к Крымскому перешейку.

Дмитрашковский добавил, что Россия боится контрнаступления ВСУ не безосновательно.

Ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму россияне активно обустраивают оборону, сделав полуостров одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий.