Россияне не допустили Красный Крест в колонию в Еленовке 31 июля, 13:43 В результате обстрела в Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне не допустили представителей Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным в колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом Красный Крест сообщил в Twitter.

«Наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление Международному комитету Красного Креста доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями», — говорится в сообщении.



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В организации отметили, что продолжат добиваться разрешения.

В воскресенье утром, 31 июля, минобороны РФ согласилось пригласить экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в колонию на место гибели пленных азовцев в Еленовке.



Убийство украинских военнопленных в Еленовке: что известно



Утром 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.



Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ о том, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, обстреляв колонию в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».



В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.



СБУ также опубликовала перехват разговора, подтверждающего, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что, согласно предварительному анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.



В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленевке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты.



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