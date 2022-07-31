Россияне не допустили Красный Крест в колонию в Еленовке

31 июля, 13:43
В результате обстрела в Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В результате обстрела в Еленовке погибли около 40 человек и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне не допустили представителей Международного комитета Красного Креста к украинским военнопленным в колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом Красный Крест сообщил в Twitter.

«Наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление Международному комитету Красного Креста доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями», — говорится в сообщении.

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В организации отметили, что продолжат добиваться разрешения.

https://twitter.com/ICRC_ua/status/1553402454473117697

В воскресенье утром, 31 июля, минобороны РФ согласилось пригласить экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста в колонию на место гибели пленных азовцев в Еленовке.

Убийство украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Утром 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов. Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

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Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в Минобороны РФ опубликовали список 42 погибших пленных, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ о том, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, обстреляв колонию в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину. По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.

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СБУ также опубликовала перехват разговора, подтверждающего, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что, согласно предварительному анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

В Международном комитете Красного Креста, который был посредником при сдаче в плен украинских защитников в Мариуполе, заявили, что «ознакомлены с ситуацией» и предложили помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленевке и бесплатной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской эксперты.

https://www.youtube.com/watch?v=0_BBJuQP0x0&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Батальон Азов Оленовка Красный Крест Военнопленные Война России против Украины

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