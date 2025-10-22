Силы обороны восстановили позиции на Покровском направлении, РФ оккупировала Полтавку в Запорожской области — DeepState

22 октября, 10:30
ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении (Фото: Генштаб ВСУ via Facebook)

Силы обороны восстановили позиции вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра на Покровском направлении. Российские войска оккупировали Полтавку в Запорожской области и имеют продвижение, сообщает в среду, 22 октября, проект DeepState.

Кроме этого, оккупанты продвинулись вблизи Новоторецкого, Шахматного, Ивановки, Охотничьего и Нововасильевского Запорожской области.

Инфографика: DeepState
21 октября Силы обороны Юга сообщили, что ВСУ успешно отбили очередной масштабный штурм российских войск на Ореховском направлении в Запорожской области, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике.

Операция по ликвидации остатков вражеских сил на этом направлении продолжается.

Ранее в DeepState сообщили, что войска страны-агрессора России активизировались на южном направлении. В течение дня они провели несколько штурмовых атак на участке Щербаки-Нестерянка-Роботино-Новопокровка-Мала Токмачка Запорожской области.

20 октября представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами.

