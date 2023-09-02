Россияне наступают на Купянск, чтобы остановить продвижение ВСУ на юге, но рискуют разделить свои войска — британская разведка 2 сентября, 09:37 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия вокруг Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в субботу, 2 сентября.

Отмечается, что планы РФ заключаются в том, чтобы заставить украинские войска разделить свои силы между Ореховым и Купянском.

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Разведчики считают, что, учитывая скромные достижения России вблизи Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, страна-агрессор, скорее всего, стремится «заработать хоть что-то», продолжая накапливать ресурсы на данном направлении.

Однако, по данным разведчиков, Россия в попытках помешать действиям ВСУ на юге рискует разделить собственные войска.

Ранее руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника находятся Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».

В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое на южном фронте и продолжают наступление вблизи Бахмута.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.