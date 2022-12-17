Россияне наступают на двух направлениях, в Запорожской области враг потерял более 100 человек ранеными — Генштаб
Украинские артиллеристы наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 17 декабря, на 297-й день после начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- РФ продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.
- за сутки противник нанес пять ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа Оникс, запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск на разных направлениях и по гражданской инфраструктуре Херсона.
- на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
- 15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.
- подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков.