Россияне не оставляют попытки захватить Бахмут и ведут наступление еще на четырех направлениях — Генштаб 12 марта, 23:11 Украинские окопы вблизи Бахмута, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Основные усилия враг на протяжении суток сосредотачивал на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В частности российские войска не оставляют попыток захватить город Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 382-х суток российского широкомасштабного вторжения.



На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества.



На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василовка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

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Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями, отмечают в Генштабе.

В то же время, россияне продолжают применять тактику террора, осуществляя невыборочные обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта.

Так за эти сутки противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес четыре авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тем временем авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также шесть ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.