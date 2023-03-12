Россияне не оставляют попытки захватить Бахмут и ведут наступление еще на четырех направлениях — Генштаб

12 марта, 23:11
Поделиться:
Украинские окопы вблизи Бахмута, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Украинские окопы вблизи Бахмута, 8 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Основные усилия враг на протяжении суток сосредотачивал на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В частности российские войска не оставляют попыток захватить город Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 382-х суток российского широкомасштабного вторжения.

Читайте также:

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram) Оккупанты потеряли в районе Бахмута более 500 военных за сутки — Череватый
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Двухлетней, Дибровы и Серебрянского лесничества.
  • На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василовка.
  • На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Видео дня

Для достижения своих целей враг не считается с собственными потерями, отмечают в Генштабе.

В то же время, россияне продолжают применять тактику террора, осуществляя невыборочные обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта.

Читайте также:

Бахмут (Фото:Український свідок) Линия фронта в Бахмуте проходит по реке в центре города — разведка Британии

Так за эти сутки противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес четыре авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тем временем авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также шесть ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также склад боеприпасов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Российские военные Российская армия Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ фортеця Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X