Россияне нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне — ОП

29 ноября, 18:55
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В здании были выбиты окна, но пострадавших нет (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В здании были выбиты окна, но пострадавших нет (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Войска РФ нанесли удар по областной клинической больнице в освобожденном Херсоне. В результате никто не пострадал.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«Херсон. Оккупанты нанесли удар по областной клинической больнице», — пишет он.

Тимошенко добавил, что в здании были выбиты окна, но пострадавших нет.

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Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram уточнил, что оккупанты ударили по больнице артиллерией.

«Обстрел областной клинической больницы в Херсоне — это очередное пробитие дна со стороны РФ. Армия, артиллерией воюющая с врачами и пациентами», — пишет он.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/qqzBZqfi2Ig
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Юрий Тимошенко

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