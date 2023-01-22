Россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области — Генштаб 22 января, 18:35 Россияне обстреляли критическую инфраструктуру Запорожской области (архивное фото) (Фото:Александр Старух / Telegram)

В воскресенье, 22 января, российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 333-х суток российского широкомасштабного вторжения.

В Генштабе отмечается, что угроза авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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Оккупанты продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта.

Также в течение суток противник нанес пять авиационных ударов по позициям Сил обороны и совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безрезультатные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском — обороняется.

В Генштабе подчеркивают, что противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпаса.

