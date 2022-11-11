Россияне нанесли удар по дамбе в Новой Каховке — спутниковые снимки

11 ноября, 20:53
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Новые повреждения на дамбе в Новой Каховке (Фото:Maxar Technologies via CNN)

Новые повреждения на дамбе в Новой Каховке (Фото:Maxar Technologies via CNN)

За последние сутки по дамбе в Новой Каховке россияне нанесли еще один удар, свидетельствуют новые снимки со спутника.

Согласно новым спутниковым снимкам от Maxar Technologies, которые оказались в распоряжении CNN, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине, где расположен крупный гидроэнергетический объект.

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На данный момент неясно, как именно произошло это разрушение. Однако местные Telegram-каналы сообщали в четверг вечером о звуках взрывов вокруг плотины.

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Ворота под разрушенными секциями моста — единственные, через которые сбрасывается вода, но по спутниковым снимкам неясно, были ли они повреждены в результате взрыва и контролируется ли сброс воды или затрудняется обрушившимися секциями моста.

Хотя ВСУ освободили большую часть Херсонской области, но пока еще не взяли под контроль плотину в Новой Каховке.

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1 ноября марионетки Кремля на временно захваченных территориях сообщили, что обираются депортировать жителей Каховского района Херсонской области с 6 ноября.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины Каховская дамба

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