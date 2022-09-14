Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу
Вилкул добавил, что зафиксирован еще один пуск ракет в сторону города (Фото:Воздушное командование Восток)
Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу. Об атаке оккупантов сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул и Telegram-каналы.
Дополнено 18:40. Оперативная группировка Каховка сообщает, что удар по Кривому Рогу предположительно нанесли с бомбардировщика Ту-95МС ракетами Х-101.
Отмечается, что ракетные удары были нанесены по западным окраинам города.
О ракетном ударе Вилкул сообщил в 17:05. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога.
Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях и добавил, что зафиксирован еще один пуск ракет в сторону города.
Местные СМИ сообщают о минимум трех взрывах в Кривом Роге.
Telegram-каналы сообщают, что после ударов в Центрального-Городском и Саксаганском районах города пропала вода.
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