Россияне нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу 14 сентября, 17:51 Вилкул добавил, что зафиксирован еще один пуск ракет в сторону города (Фото:Воздушное командование Восток)

Войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу. Об атаке оккупантов сообщил глава местной военной администрации Александр Вилкул и Telegram-каналы.

Дополнено 18:40. Оперативная группировка Каховка сообщает, что удар по Кривому Рогу предположительно нанесли с бомбардировщика Ту-95МС ракетами Х-101.

Отмечается, что ракетные удары были нанесены по западным окраинам города.

Видео дня

О ракетном ударе Вилкул сообщил в 17:05. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога.

Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях и добавил, что зафиксирован еще один пуск ракет в сторону города.

Местные СМИ сообщают о минимум трех взрывах в Кривом Роге.

Telegram-каналы сообщают, что после ударов в Центрального-Городском и Саксаганском районах города пропала вода.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.