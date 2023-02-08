Два российских военных самолета нанесли удары по Черниговской области 8 февраля, 17:02 Российская авиация (Фото:structure.mil.ru)

В среду, 8 февраля, два российских самолета нанесли удары по приграничному поселку Семеновка в Черниговской области. По меньшей мере пострадал один человек, еще трое находятся под завалами.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Предварительно, обстрел произошел в 15:45. Два российских военных самолета выпустили две ракеты по территории Украины.

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В результате вражеской атаки пострадал один мирный жителей, еще трое находятся под завалами.

Других деталей в ОК Север не сообщили.