Два российских военных самолета нанесли удары по Черниговской области
Российская авиация (Фото:structure.mil.ru)
В среду, 8 февраля, два российских самолета нанесли удары по приграничному поселку Семеновка в Черниговской области. По меньшей мере пострадал один человек, еще трое находятся под завалами.
Об этом сообщает Оперативное командование Север.
Предварительно, обстрел произошел в 15:45. Два российских военных самолета выпустили две ракеты по территории Украины.
В результате вражеской атаки пострадал один мирный жителей, еще трое находятся под завалами.
Других деталей в ОК Север не сообщили.