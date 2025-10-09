«Это их последний рывок». Военный рассказал о планах россиян на ближайшее время и тактике Сил обороны

Российские захватчики накопили силы и будут пытаться их где-то реализовать до того, как дороги окончательно размоет и деревья сбросят листву.

Об этом рассказал командир группы TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай (Абдулла) Волохов в эфире Киев24.

«Враг пытается использовать остатки погоды, остатки зеленки, пока листочки на деревьях еще как-то прикрывают», — сообщил он, добавив, что оккупанты также пытаются использовать мировой день, который скоро станет еще короче.

Реклама

По словам Волохова, дороги уже начало размывать, но еще не так сильно.

«То, что мы сейчас наблюдаем, такая интенсификация штурмовых действий, она связана с тем, что это их последний рывок, и поэтому я так много говорю о важности того, что нам нужно удержаться. Погода будет не на их стороне, всегда погода не на стороне того, кто движется. Сидеть проще на месте, чем лезть через болото или через чернозем размытый, и с этим связана большая интенсивность штурмов», — пояснил Абдулла.

Он добавил, что тактика украинских военных заключается в том, чтобы максимально держать оборону.

«Должны продержаться, должны не дать им сделать этот последний рывок», — подчеркнул Николай Волохов.

Он также сообщил, что враг накопил силы.

«Мы не знаем принципиально, где это будет. Будет ли это в Донецкой области, или на Харьковщине, но мы понимаем, что силы накоплены и они захотят их реализовать», — отметил командир группы TERRA.

8 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об «исчерпании импульса» по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи российского диктатора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 8 октября констатировали, что Путин в новых заявлениях преувеличил площадь территорий, которые РФ оккупировала в Украине в 2025 году, и преуменьшил значение украинской кампании ударов по российским НПЗ, хотя наконец признал ее.

7 октября Путин встретился с руководством Министерства обороны и Генерального штаба России, главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым и командирами российских группировок войск. На этой встрече диктатор заявил, что российские войска в 2025 году захватили 4900 квадратных километров территории в Украине.

В то же время ISW отмечает, что подтвержденные данные позволяют оценить, что оккупанты захватили значительно меньше — около 3561 квадратного километра территории Украины с начала года.