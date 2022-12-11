Оккупанты уже дважды запускали дроны-камикадзе из района Азовского моря — Воздушные силы 11 декабря, 15:55 Иранский дрон-камикадзе (Фото:Fars Media Corporation/Wikipedia)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что последние две атаки дронов-камикадзе на юге страны были совершены со стороны Азовского моря.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

«С Азовского моря запускают сейчас дроны-камикадзе, две крайние атаки были с восточной части Азовского моря и Краснодарского края», — сказал Игнат.

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Он отметил, что россияне, вероятно, не применяли в последнее время дроны-камикадзе из-за того, что была исчерпана партия этих летательных аппаратов.

«Различные варианты — вероятно, первая партия уже закончилась у них, а возможно, это были остатки того, что осталось с прошлого раза», — отметил спикер.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что иранские дроны уязвимы к холодной погоде.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.