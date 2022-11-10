Россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед вероятным отступлением — СМИ 10 ноября, 19:17 Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев/Facebook)

Российские оккупанты начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением из города, сообщает местное издание Мост.

По информации журналистов, россияне уже взорвали в Херсоне котельные, телебашню и объект облэнерго.

Кроме того, в городе сохраняются проблемы со связью. Так, сообщается, что связь есть только вблизи Антоновского моста.

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10 ноября главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, что передовые украинские подразделения уже находятся в 20−25 км от Херсона.

9 ноября из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

ВСУ уже деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, в частности, Снегиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в 15 километрах от Херсона. Позже стало известно о деоккупации еще ряда населенных пунктов.



Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе, примерно в 45 км от Херсона, на административной границе Николаевской и Херсонской областей, также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Кут, в Николаевской области — Павловка, а в Херсонской области — Чкалово.

Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.