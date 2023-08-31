Россияне начали проводить псевдовыборы на оккупированных территориях — ЦНС 31 августа, 12:34 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В четверг, 31 августа, россияне на временно оккупированных территориях начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, сейчас так называемые «члены избирательной комиссии» в присутствии российских военнослужащих обходят дома украинцев, чтобы найти желающих «голосовать». Аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на псевдореферендуме.

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Кроме того сообщается, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей россияне до 8 сентября будут проводить так называемое «досрочное голосование», то есть «выборы» по месту жительства.

На оккупированных частях Луганской и Херсонской областей такое «голосование» начнется 2 сентября.

ЦНС информирует, что с 8 по 10 сентября «выборы» уже будут на участках. Такую смешанную схему оккупанты применяют с целью скрыть явку и отсутствие интереса жителей захваченных территорий к псевдовыборам.

Также сообщается, что уже 8 сентября россияне планируют завезти «гастролеров» из РФ для фиксации явки на нескольких избранных участках.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что российская оккупационная власть на временно захваченных территориях готовится к псевдовыборам, придумав «смешанный формат» голосования.

По данным Генштаба, такой формат выборов предусматривает как показательное голосование на участках, так и обход квартир и домов.

Верховная Рада призвала иностранные парламенты, правительства иностранных государств и международные организации не признавать псевдовыборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

10 сентября в России планируют провести «выборы» так называемых депутатов законодательных собраний и представительных органов муниципальных образований на оккупированных территориях Украины.

Однако 3 июля глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что российский ЦИК может отложить так называемые «выборы» на оккупированных территориях Украины в случае обострения ситуации на них.