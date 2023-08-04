Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на захваченных территориях, заселив их россиянами — ЦНС

4 августа, 16:01
Поделиться:
Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на захваченных территориях, заселив их русскими (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на захваченных территориях, заселив их русскими (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские оккупанты начали дешевые ипотеки на временно захваченных территориях, пытаясь заселить их россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба Центра нацсопротивления.

Однако, по данным ЦНС, ипотечная программа не пользуется спросом, поскольку россияне не спешат покупать жилье в чужой стране и в зоне боевых действий.

Видео дня

Сообщается, что Кремль ввел обязательное государственное страхование на случай потери такого жилья.

ЦНС сообщает, что все подобные инициативы призваны вопреки всему заселить временно оккупированные территории Украины россиянами для того, чтобы изменить демографический состав населения.

Читайте также:

Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov) Зафиксированы случаи педофилии. Россияне планируют вывезти еще более 10 тыс. детей с оккупированных территорий в летние лагеря — ЦНС

12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном Мариупольском районе отдыхают на море как российские оккупанты, так и рядовые россияне, которые приехали из соседних с Украиной российских областей.

По его словам, речь идет о жителях областей, которые граничат с Украиной: Ростовской, Белгородской.

Ранее ЦНС сообщал, что россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных «администрациях» на временно захваченных территориях Украины, чтобы восполнить ею дефицит кадров.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Кремль Геноцид Военные преступления РФ Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X