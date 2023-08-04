Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на захваченных территориях, заселив их россиянами — ЦНС 4 августа, 16:01 Оккупанты пытаются изменить демографический состав населения на захваченных территориях, заселив их русскими (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские оккупанты начали дешевые ипотеки на временно захваченных территориях, пытаясь заселить их россиянами.

Об этом сообщает пресс-служба Центра нацсопротивления.

Однако, по данным ЦНС, ипотечная программа не пользуется спросом, поскольку россияне не спешат покупать жилье в чужой стране и в зоне боевых действий.

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Сообщается, что Кремль ввел обязательное государственное страхование на случай потери такого жилья.

ЦНС сообщает, что все подобные инициативы призваны вопреки всему заселить временно оккупированные территории Украины россиянами для того, чтобы изменить демографический состав населения.

12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в оккупированном Мариупольском районе отдыхают на море как российские оккупанты, так и рядовые россияне, которые приехали из соседних с Украиной российских областей.

По его словам, речь идет о жителях областей, которые граничат с Украиной: Ростовской, Белгородской.

Ранее ЦНС сообщал, что россияне привлекают молодежь к работе в оккупационных «администрациях» на временно захваченных территориях Украины, чтобы восполнить ею дефицит кадров.

