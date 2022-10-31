Экологическая катастрофа: действия россиян на ЗАЭС спровоцировали массовую гибель рыбы — Энергоатом

31 октября, 13:14
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РФ захватила Запорожскую АЭС в начале марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

РФ захватила Запорожскую АЭС в начале марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Действия россиян на временно захваченной ими Запорожской атомной электростанции привели к экологической катастрофе.

Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в пресс-службе Энергоатома.

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Там рассказали, что в результате остановки энергоблоков станции теплая вода перестала поступать в пруд-охладитель ЗАЭС, из-за чего температура воды упала до около +13 градусов, что уже привело к массовой гибели обитавшей там рыбы.

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Речь идет о тепловодной тиляпии и азиатским соме, которые были завезены туда около 25 лет назад «для обеспечения экологической чистоты».

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«Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины. В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы. Россия — страна-террористка, которая оставляет за собой руины и несет катастрофу по принципу выжженной земли!», — говорится в обнародованном заявлении.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Ее здания в результате обстрелов ВС РФ были повреждены, а персонал оказались в плену.

Российские войска обустроили на ЗАЭС огневые позиции и обстреливают оттуда украинские города.

В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники и более 500 оккупантов.

По итогам своего визита туда специалисты МАГАТЭ призвали прекратить обстрелы и установить вокруг ЗАЭС безопасную зону, однако пока это так ни к чему и не привело.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область НАЭК Энергоатом Рыба Военные преступления ЗАЭС Экологическая катастрофа Война России против Украины

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