На энергоблок с опытом в 7 месяцев. Россияне доверяют управление ЗАЭС некомпетентным специалистам — Энергоатом 6 июля, 15:19 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские оккупанты на Запорожской АЭС доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из России, которые не имеют необходимых знаний и навыков.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

По его данным, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС, находящейся в РФ, который имеет опыт работы всего семь месяцев.

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«Эта должность требует наличия значительно большего опыта, ведь предусматривает оперативное управление реактором», — отметили в Энергоатоме.

По их данным, квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, который годами обеспечивал работу станции, подвергается давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов.

В то же время на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, назначают молодых россиян.

«Такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности завезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит — необходимо как можно быстрее вернуть контроль над станцией ее законному оператору — Энергоатому», — сообщили в Энергоатоме.

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Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

6 июля появились спутниковые снимки четвертого энергоблока Запорожской АЭС, на крыше которого видны новые объекты.