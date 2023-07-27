Требуют лекарства с наркотическими веществами. Россияне на оккупированных территориях угрожают расправой работникам аптек — ЦНС

27 июля, 15:56
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Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные требуют лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества в составе. В случае отказа оккупанты угрожают работникам аптек расправой.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, так называемые «правоохранительные органы» на оккупированных территориях закрывают глаза на эти инциденты и не реагируют на вызовы.

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Отмечается, что оккупационная полиция отказывается реагировать, поскольку сама боится военнослужащих российских оккупационных войск.

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Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что среди личного состава российских войск распространяются панические настроения. Есть подтвержденные факты, свидетельствующие об увеличении случаев дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоповреждений во избежание отправки на территорию Украины.

25 июля ЦНС сообщал, что россияне угрожают украинским учителям на временно оккупированных территориях депортацией, если они отказываются сотрудничать с «оккупационными властями».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Запорожская область Вооруженные Силы РФ Война России против Украины Временно оккупированные территории

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