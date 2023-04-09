Россияне на треть уменьшили количество обстрелов украинских позиций — ВСУ

9 апреля, 17:50
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Воронка от российской ракеты после обстрела Часова Яра в Донецкой области, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Воронка от российской ракеты после обстрела Часова Яра в Донецкой области, 2 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Российские оккупанты за последнюю неделю 1844 раза обстреляли позиции ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях. Это на треть меньше, чем за такой период в феврале этого года.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

«Темпы российских военных несколько снизились по сравнению с февралем. Они уменьшились на треть. Только за эту неделю враг обстрелял наши позиции на Запорожском и Донецком направлениях 1844 раза — это на треть меньше по сравнению с февралем», — сказал он.

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Также Дмитрашковский уточнил, что самыми опасными направлениями являются Авдеевское и Марьинское. Он добавил, что из-за страха контрнаступления ВСУ россияне обустраивают свои позиции, строят фортификации и стали очень активно минировать территории.

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«При чем я даже не знаю, составляются ли карты минных полей, чтобы потом можно было разминировать», — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что у оккупантов начинается снарядный голод.

«Раньше они высыпали нам на голову до 60 тысяч снарядов, сейчас, бесспорно, линия фронта сузилась, но и они стали меньше бить, только 20−30 тысяч в день», — говорил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Дмитрашковский Донецкое направление

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