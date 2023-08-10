Россияне на оккупированных территориях обустраивают застенки в объектах гражданской инфраструктуры — Маляр

10 августа, 11:16
Поделиться:
Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне на временно оккупированной территории Украины переоборудуют объекты местной гражданской инфраструктуры с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, в течение августа в селе Первомаевка Херсонской области оккупанты, используя здания местной продовольственной базы, «в авральном порядке» обустраивают помещение новой тюрьмы. Территория вокруг строительства охраняется военнослужащими военной полиции на постоянной основе.

Видео дня

Читайте также:

Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях (Фото:ЦНС) Используют как прикрытие. Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях — ЦНС

Маляр также сообщила, что в городе Токмак в Запорожской области россияне, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

По ее словам, в Васильевке Запорожской области в студенческом общежитии оккупанты обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.

Ранее агентство CNN со ссылкой на отчет Mobile Justice Team сообщало, что российские оккупанты обустроили не менее 35 застенков для украинцев на временно захваченных территориях в Херсонской области.

Читайте также:

В ГУР заявили, что на оккупированных территориях Украины РФ принудительно мобилизовала около 60 тысяч мужчин (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova) «Ловили людей на улице». В ГУР рассказали, сколько мужчин Россия принудительно мобилизовала на оккупированных территориях Украины

Агентство Reuters со ссылкой на отчет сообщало, что россияне также захватывали в плен и пытали сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, активистов, общественных деятелей, медицинских работников и учителей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее говорил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

Британский адвокат Уэйн Джордаш, который возглавляет группу юристов Mobile Justice Team, говорил, что систему российских застенков на временно захваченных территориях в Херсонской области помогал курировать коллаборационист и марионетка Кремля Владимир Сальдо. Он также отмечал, что Россия на государственном уровне финансировала систему застенков.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Запорожская область Пытки Херсонская область Военные преступления РФ Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X