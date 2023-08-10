Россияне на оккупированных территориях обустраивают застенки в объектах гражданской инфраструктуры — Маляр 10 августа, 11:16 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне на временно оккупированной территории Украины переоборудуют объекты местной гражданской инфраструктуры с целью усиления репрессивных мер против гражданского населения и сокрытия своей преступной деятельности.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, в течение августа в селе Первомаевка Херсонской области оккупанты, используя здания местной продовольственной базы, «в авральном порядке» обустраивают помещение новой тюрьмы. Территория вокруг строительства охраняется военнослужащими военной полиции на постоянной основе.

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Маляр также сообщила, что в городе Токмак в Запорожской области россияне, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

По ее словам, в Васильевке Запорожской области в студенческом общежитии оккупанты обустроили помещение, в котором проводят допросы местных жителей, применяя пытки.

Ранее агентство CNN со ссылкой на отчет Mobile Justice Team сообщало, что российские оккупанты обустроили не менее 35 застенков для украинцев на временно захваченных территориях в Херсонской области.

Агентство Reuters со ссылкой на отчет сообщало, что россияне также захватывали в плен и пытали сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, активистов, общественных деятелей, медицинских работников и учителей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее говорил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.

Британский адвокат Уэйн Джордаш, который возглавляет группу юристов Mobile Justice Team, говорил, что систему российских застенков на временно захваченных территориях в Херсонской области помогал курировать коллаборационист и марионетка Кремля Владимир Сальдо. Он также отмечал, что Россия на государственном уровне финансировала систему застенков.