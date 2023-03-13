Россияне на оккупированных территориях готовятся к экстренной эвакуации — Верещук 13 марта, 22:21 Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук / Facebook)

Оккупанты на временно захваченных территориях начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Других деталей она не раскрыла, однако добавила, что у оккупантов «запахло жаренным».

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«Оккупанты на временно оккупированных территориях начали подготовку к экстренной эвакуации определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей», — написала она.

Как сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 13 марта, оккупанты продолжают нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области, на лечение привезли 150 наемников ЧВК Вагнер.

