«Все это играет против нас». Военный рассказал о новой тактике российских оккупантов на фронте
Российский штурмовик движется на велосипеде в сторону украинских позиций, Донецкая область (Фото: Скриншот видео / 3-я бригада оперативного назначения Спартан имени полковника Петра Болбочана / Telegram)
Вместо массированных штурмов колоннами российские оккупанты наступают на украинские позиции «парами» — целью врага является истощение огневых средств Сил обороны.
Об этом в понедельник, 28 июля, в своем Telegram-канале Говорять Снайпер рассказал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар ВСУ Станислав Бунятов.
Военный также подчеркнул, что российские оккупанты адаптировались.
«Постоянная потребность в максимально внимательной работе операторов БПЛА и дежурных на командных пунктах, чрезвычайная сложность в длительном сохранении концентрации и эффективности, износ техники, усталость личного состава, влияние погодных условий — все это играет против нас», — подчеркнул Бунятов.
Он также добавил, что теперь каждый оккупант, который остался незамеченным, превращается в потенциальную проблему для устойчивости украинских позиций.
«Наибольшие проблемы возникают именно в полосах бригад, которые не имеют технической возможности контролировать зону ответственности круглосуточно», — рассказал военный.
Кроме того, Станислав Бунятов сообщил, что на Покровском направлении враг во время штурмов постепенно начал использовать вместе с мототехникой танки.
«Танк выполняет отвлекающую роль для наших ударных БпЛА, а мотоциклисты летят к позициям», — пояснил военный замысел врага.
По его словам, такая тактика РФ иногда является результативной, однако в большинстве случаев обходится ей очень дорого. Особенно, когда бойцы Сил обороны уничтожают технику и живую силу оккупантов еще за два километра от линии боевого столкновения.
26 июля представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов сообщил, что Россия изменила тактику своих атак, в частности штурмов. По его словам, теперь российские войска продвигаются малыми группами, хотя их количество не уменьшается.
Также он отметил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки в Донецкой области.