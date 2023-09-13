На фоне новостей с фронта. Россияне усилили фильтрационные мероприятия в Токмаке — ЦНС 13 сентября, 15:20 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усиливают репрессии и фильтрационные мероприятия во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

В ЦНС предполагают, что к таким действиям оккупанты прибегают на фоне новостей с фронта. Таким образом, россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах в городе.

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Там они проводят проверку наличия паспорта, телефонов и просят назвать причину передвижения.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины — что известно

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что ВСУ за прошедшую неделю освободили около 1,5 кв. км на юге. Также украинские военные имеют успехи в районе Роботино Запорожской области.

Бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия, сообщил о продвижении украинских военных на Таврическом направлении более чем на 1 км.

22 августа в Минобороны Украины сообщили, что бойцы зашли в Роботино, а на следующий день там установили сине-желтый флаг.

28 августа Минобороны подтвердило освобождение Роботино. Оттуда эвакуировали всех гражданских.

9 сентября британская разведка сообщила, что Россия перебрасывает войска в район села Роботино из-за продвижения подразделений ВСУ вглубь российской линии обороны.

