Россияне мощно обстреляли Николаев, не работают номера 101 и 112 19 августа, 05:25 Последствия обстрелов Николаева (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью российские оккупанты провели мощный обстрел города.



«Николаев — мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!», — сообщил мэр

Сенкевич сообщил также, что в Николаеве временно не работают линии 101 (пожарники/спасатели) и 112 (служба экстренной помощи).

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«В случае необходимости звоните по городским номерам: (0512) 30 45 17; (0512) 30 45 18», — сообщил Сенкевич.

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