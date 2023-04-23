Россияне, вероятно, снова начнут штурм Угледара — Силы обороны 23 апреля, 14:14 Вид сверху на разрушенный россиянами Угледар Донецкой области, 26 марта 2023 года (Фото:Head of the Donetsk Regional Military Administration Pavlo Kyrylenko / Handout via REUTERS)

Российские войска могут в ближайшее время возобновить штурмовые действия на Угледарском направлении. Пока они только обстреливают город.

Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.



Он отметил, что в течение субботы, 22 апреля, враг нанес шесть авиационных ударов по Угледару, что может свидетельствовать о подготовке к возобновлению штурма.

Видео дня

«Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожают дома, военным сленгом говорят "разбирать" дома, этаж за этажом. И это делается как в Бахмуте, так и на Угледаре», – объясняет Дмитрашковский.

Он добавил, что поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то можно сказать, что враг скорее всего начнет в ближайшее время штурмовые действия в этом районе.

«Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение. Как враг там будет делать - дальше будем видеть», - добавил он.

Россияне активно штурмовали Угледар в феврале 2023 года. Тогда в ожесточенных боях за город они положили почти всю элитную 155 бригаду морской пехоты.