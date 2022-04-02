«Инструмент победы». Когда российские оккупанты начнут передавать Украине технику за вознаграждение — военный эксперт

2 апреля, 12:08
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Российский вертолет поблизости Мариуполя. 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский вертолет поблизости Мариуполя. 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вознаграждение за сдачу российской техники является косвенным влиянием на противника и может стать одним из инструментов победы Украины, считает военный эксперт Сергей Грабский. В то же время он добавляет, что оккупанты пока не готовы массово пользоваться такой возможностью.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

«На этом этапе я бы не был абсолютно оптимистичным, потому что надо понимать, насколько тяжело бремя информационного влияния и пропаганды, которым сейчас перегружены мозги оккупантов. На сегодняшний день они пока не готовы массово сдавать технику», — отметил Грабский в эфире Радио НВ.

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Впрочем, предполагает эксперт, в будущем эта возможность будет служить инструментом уничтожения боевой мощи российских оккупационных войск:

«Это очень хороший знак, показывающий нашу готовность воевать не только прямыми методами, а так называемыми производными методами – косвенного воздействия на противника. Уничтоженный танк – не значит, что он сожжен. Уничтоженный танк противника означает, что этот танк передан Украине, потому это уже маленькая победа. В частности, такой инструмент победы позволит выиграть эту войну».

https://www.youtube.com/watch?v=3Z3K4S-ouAo

Верховная Рада 1 апреля приняла законопроект о вознаграждении за добровольную передачу ВСУ боевой техники государства-агрессора, пригодного для использования.

За корабль 1 или 2 ранга и боевой самолет обещают выплатить один миллион долларов, сдачу вертолета или корабля 3 или 4 ранга оценили в 500 тысяч долларов, а танк и наземную артиллерию (самоходную) – в 100 тысяч долларов.

22 марта советник главы МВД Виктор Андрусив рассказал о российском солдате, который сдался в плен вместе с танком и получил за это денежное вознаграждение.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Армия России Российская армия Российская техника Российская военная техника Радио НВ Война России против Украины

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