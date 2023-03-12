Имеют сообщение по суше. Оккупанты могут подтягивать огневые точки на Кинбурнскую косу — ОК Юг

12 марта, 10:37
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Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Кинбурнская коса (Фото:kirillovka.ks.ua)

Российские военные могут подтягивать огневые точки на Кинбурнскую косу, Силы обороны отслеживают ситуацию.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Вполне вероятно, что они могут подтягивать туда единичные огневые точки из разного вида вооружения, поскольку у них есть сочетание по суше», — сказала она.

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По словам Гуменюк, военные отслеживают эту работу, но могут реагировать тогда, когда оккупанты произвели хотя бы один выстрел.

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«Это специфика самой косы, где не очень легко нам их обнаруживать, и они также прячут за остающимися там мирными жителями», — добавила спикер ОК Юг.

3 марта Силы обороны Украины уничтожили три единицы военной техники оккупантов на Кинбурнской косе.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщали, что ВСУ ежедневно наносят удары по враждебным позициям на Кинбурнской косе.

По словам руководителя объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, военные РФ понимают, что заезд на Кинбурнскую косу может стать «билетом в один конец».

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Николаевская область Наталья Гуменюк Кинбурнская коса Война России против Украины

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