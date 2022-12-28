«Нужно осознавать опасность». Россияне могут наносить ракетные удары Калибрами из пунктов базирования, но есть нюанс — Гуменюк 28 декабря, 16:24 Черноморский флот РФ (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты могут наносить ракетные удары даже из пунктов базирования носителей ракет Калибр. Хотя это опасно для самого врага.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она предупредила, что опасность ракетных ударов с Черного моря остается.

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«Надо понимать, что атаковать ракетами типа Калибр с надводного и подводного носителя они могут даже с пунктов базирования. Поэтому надо осознавать эту опасность и понимать, хотя это также опасно и для этого пункта базирования, но когда же россияне берегли то, что не их», — объяснила она.

Ранее Гуменюк сообщила, что штормовая погода не дает российским войскам вывести в Черное море свои корабли с ракетами.

Накануне Гуменюк предупреждала, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар

В Воздушных силах также призвали готовиться к новым ракетным ударам со стороны РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отмечал, что из-за нехватки ракет РФ может не атаковать Украину на праздники.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.