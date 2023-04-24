Россияне могут начать наступление на нескольких направлениях с улучшением погоды — Кирби 24 апреля, 20:57 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Российские захватчики могут начать наступление на нескольких направлениях фронта с улучшением погодных условий в Украине.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

«Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, они бы имели возможности их провести», — заявил он.

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При этом Кирби перечислил потребности ВСУ, среди которых назвал бронетехнику, артиллерию, противовоздушную оборону, материально-техническое обеспечение.

«Это действительно жизненная сила любой армии в полевых условиях. Как удержать ее в бою. Как ее поддерживать, как получить запчасти, еду, воду и топливо, вещи, необходимые для непрерывной работы. Поэтому это должно быть среди приоритетов также», — подчеркнул он.

Перед этим начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 31 марта текущего года провалилась очередная попытка российского наступления.