В Запорожской области оккупанты минируют дома тех, кто отказался от российского паспорта — Генштаб 18 июня, 20:39 Вражеская мина (Фото:ГСЧС)

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали минировать частные земельные участки тех, кто отказался от паспорта РФ и выехал на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, в населенном пункте Покровское Запорожской области инженерные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию.

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Однако земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов в этом регионе не подлежат минированию.

16 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла о том, что ВСУ на юге сталкиваются с масштабным минированием полей во время контрнаступления. На Бердянском и Мариупольском направлениях, по ее данным, россияне стягивают войска с других направлений и увеличивают огневое воздействие.

С 27 апреля действует подписанный российским диктатором Владимиром Путиным «указ» о «правовом положении» жителей временно захваченных украинских территорий в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Согласно ему, они будут считаться иностранцами, если откажутся получать российский паспорт. Если российский режим признает их «угрозой нацбезопасности», им грозит депортация.