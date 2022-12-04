Создают небольшие штурмовые группы. Россияне меняют тактику боя в районе Бахмута — ВСУ

4 декабря, 15:25
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ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Мужество, сосредоточенность и мотивированность наших подразделений заставляет их хотя бы частично менять тактику. В частности, на Бахмутском направлении замечаем, что ЧВК Вагнера создает небольшие штурмовые группы, которые пытаются действовать более рассредоточено, чтобы максимально быстро добежать до наших позиций, и пытаются проникнуть в окопы», — сказал он.

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Череватый отметил, что система наблюдения украинских войск позволяет отслеживать врага и предугадывать такие действия оккупантов.

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«Мы отслеживаем эти изменения, у нас мощная система наблюдения за полем боя, благодаря как нашим логистическим возможностям, так и волонтерской мощной помощи. Мы по сути онлайн видим поле боя. Уже знаем, как нам легче отследить врага», — добавил спикер Восточной группировки.

https://www.youtube.com/watch?v=-LIg1DL-LhE
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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