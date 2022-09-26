Мобилизованные россияне массово звонят на горячую линию в Украину по вопросам сдачи в плен — разведка

26 сентября, 20:30
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Также поступают звонки из ОРДЛО и оккупированного Крыма (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Также поступают звонки из ОРДЛО и оккупированного Крыма (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Мобилизованные россияне активно обращаются на украинскую горячую линию «Хочу жить» с вопросами по сдаче в украинский плен.

Об этом сообщает представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. То есть звонят: в случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться… Такие случаи есть», — рассказал Юсов.

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Он напомнил, что «Хочу жить» — это украинский государственный проект, куда может обратиться каждый российский захватчик, чтобы сдаться в плен и сохранить собственную жизнь, получить достойное содержание согласно Женевской конвенции в демократической цивилизованной стране. Также этой горячей линией могут воспользоваться и жители оккупированных территорий Украины, которых против воли могут призвать в ряды оккупационной армии.

Юсов добавил, что в последнее время, в частности, поступает много звонков от мобилизованный жителей временно оккупированного Крыма и ОРДЛО.

«Речь идет не только о россиянах — это могут быть и жители ОРДЛО… принудительно мобилизованные, которые не хотели этого или хотят избежать. Сейчас активно крымчане звонят и много людей, которые сохраняют и украинский паспорт, говорят: нас могут силой заставить, мы не хотим воевать», — отметил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после оглашения мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать миллион россиян на войну против Украины.

https://www.youtube.com/embed/k2-zi3u3S8s
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Войска РФ Плен

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