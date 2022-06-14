«Человек 150 отказников. Кто захочет в такую ж*пу?» Российские офицеры жалуются, что не могут набрать личный состав в 64-ю бригаду — ГУР 14 июня, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В российскую 64-ю омсбр, которая совершала массовые убийства мирных жителей в Буче, не могут набрать личный состав, — об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны во вторник, 14 июня, со ссылкой на перехват разговора офицеров вражеской армии.

В сообщении ГУР в Facebook сказано, что военные 64-й омсбр совершали зверства и другие военные преступления в Буче, а командир вражеского подразделения Азатбек Омурбеков после бегства оккупантов из Киевской области получил российские госнаграды и внеочередное звание. Омурбекова и его подчиненных из 64-й омсбр включили в шестой пакет санкций Евросоюза.



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На перехваченной записи подчиненный офицер спрашивает у командира, действительно ли министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу уволили.

«Нет вроде. Вот он недавно Омурбекову „звезду“ вручал», — отвечает тот.

На видео присутствует нецензурная лексика



Также россияне обсуждают обещанные кремлевским режимом надбавки:

«За***сь. А то у нас, бл**ь, отказников просто — вообще — море, на***».

«Я не знаю, как 366 человек набрать, бл**ь… Тут человек 150 отказников. Все, кто оттуда приходит, бл*, их никто и осуждать-то не имеет права, бл*. Ну кто второй раз захочет в такую ж*пу, бл*?».

По вине российских оккупантов в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей. Только в Буче 90% гражданских, погибших во время захвата города россиянами, были расстреляны. 13 июня в Бучанском районе было обнаружено еще одно массовое захоронение гражданских, которых расстреляли оккупанты.

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