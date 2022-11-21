«Боевой дух на нуле». Россияне изменили направление движения техники и живой силы из Мариуполя — Андрющенко 21 ноября, 13:35 Оккупированный Мариуполь, 29 октября (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты изменили направление движения военной техники и живой силы из Мариуполя. Теперь она едет в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что передвижение военной техники врага было зафиксировано в воскресенье, 20 ноября.

«В воскресенье зафиксировано изменение основного направления движения военной техники и пока живой силы. По меньшей мере, две колонны грузовых автомобилей и инженерной техники по 35−40 единиц в каждой со стороны России через город отправилось через с. Никольское в направлении Гуляйполя», — написал он.

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Андрющенко отметил, что это уже второе крупное военное усиление с РФ за неделю, отправившееся в направлении Гуляйполя.

Он также добавил, что в Мангуше из-за большого количества размещенных оккупантов, введены патрули россиян, которые были выведены из Херсона. На один патруль припадает пять человек.

Советник мэра также добавил, что возле районной администрации целый день стоит БТР с флагом морской пехоты.

Тем временем гайляйтеру района Борису Триме была предоставлена охрана из полицейских и военных.

«По слухам внутри оккупационной администрации среди предателей — Мангуш ждет освобождение в январе. Поэтому — страх и усиленная охрана. Боевой дух на нуле», — добавил он.

20 ноября Андрющенко заявил, что мариупольцы, потерявшие жилье, написали коллективную жалобу представителям оккупационных властей, после чего главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин приказал силовикам «подавить это безобразие».