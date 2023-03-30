Россияне избивали и травили похищенных из Украины детей за неповиновение — детский омбудсмен 30 марта, 18:16 Россияне депортируют детей с захваченных территорий (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Российские оккупанты избивали и психологически травили похищенных из Украины детей за неповиновение.

Об этом сообщила уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук в эфире Радио Свобода.

Она рассказала, что очень часто украинских детей наказывают за то, что они отказываются говорить по-русски, отказываются учить и петь русский гимн, вставать во время русского гимна.

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«Практически все дети свидетельствуют, что их психологически очень сильно булили, по-разному обзывали за то, что они украинцы. Есть даже дети, свидетельствующие о том, что их били за такое неповиновение», — говорит детский омбудсмен.

По ее словам, у детей были даже фотоподтверждения, но когда оккупанты возвращали их родителям, то заставляла удалять все фото и видео. Уполномоченная имеет только устные свидетельства детей.

Со всеми детьми, привезенными из России, работают соответствующие службы в Украине, говорит Герасимчук, в частности, у детей берут показы и документируют показания. Они рассказывают, что с ними происходило, кого они видели и кто с ними общался. Это делается для того, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности, поскольку эти дети являются свидетелями, отмечает уполномоченная.

«Все это говорит о том, что россияне хотят с помощью наших детей просто пополнить свою нацию. Вот и все. Более того, они отбирают якобы лучших, самых здоровых. Они проводят так называемые принудительные „медицинские осмотры“ на оккупированных территориях, якобы с целью „побеспокоиться“ о детях, но на самом деле это не что иное, как такой отбор тех детей, у которых нет проблемы со здоровьем. Их также похищают и вывозят в Российскую Федерацию», — убеждена она.

На данный момент властям Украины точно известно о более 19 тысячах вывезенных с оккупированных территорий детей в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации части территории Украины. За этот год вернуть, по данным Герасимчук, удалось пока 327 детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: НВ

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.