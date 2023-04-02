Россияне из САУ, минометов и АГС обстреляли две общины Сумщины 2 апреля, 02:11 Последствия обстрела Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанті с территории РФ обстреляли две общины Сумщины.

Россияне из минометов, артиллерии и АГС вели обстрелы территорий Белопольской и Эсманской общин. В данный момент не сообщается о жертвах или разрушениях.

"По сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - сообщили в ОВА.

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