Россияне из Градов обстреляли поселок в Херсонской области, есть погибшие

12 ноября, 21:41
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РСЗО Град (Фото:unicorn1313_/Twitter)

РСЗО Град (Фото:unicorn1313_/Twitter)

Войска РФ обстреляли из Градов оккупированный поселок Горностаевка Каховского района Херсонской области, в результате атаки погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушневич.

«Эти нелюди целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения», — говорится в сообщении.

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По словам главы ОВА, такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой «эвакуации». Сами же военные РФ прячутся в подвалах местных жителей.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Град Херсонская область Война России против Украины

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