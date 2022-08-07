Второй раз за день. Россияне из Градов обстреляли Никопольский район, повреждена насосная станция

7 августа, 21:16
Неразорванный снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Неразорванный снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россияне второй раз за день обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечено, что под огонь вражеских Градов попала Красногригорьевская община. Туда прилетели 20 российских снарядов.

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«Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители трех сел общины — это почти 7 000 человек», — написал глава ОВА.

Также он сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько дачных домов и произошло несколько возгораний. Спасатели их уже потушили.

Предварительно люди не пострадали.

В течение ночи 7 августа российские войска четырежды обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. На Никопольский район за ночь российская армия направила 60 снарядов из Градов.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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